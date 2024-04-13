ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطل بالشرقية بقيمة 3.5 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 01:33 مساءً - تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر " الحشيش" وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بقيمة مالية بلغت (3,5 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.