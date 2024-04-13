نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمواجهة لجان أولاد الأكابر.. إجراء عاجل من وزير التعليم بشأن طلبات التحويل بالثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات جديدة بشأن لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، وعملية تحويل الطلاب بين المدارس.



وأكدت الوزارة أنه بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد تم تشكيل لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ وحتى ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لفحص كافة طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

واشترطت اللجنة تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

وحرصت الوزارة على التدقيق في كافة الطلبات المقدمة للجنة والتي بلغ عددها ١٢٣٧٥ طلب تحويل متنوع بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الادارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة، كما حرصت الوزارة على رفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت بعيدا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

وعقب الفحص الدقيق لطلبات التحويل تم قبول ٤٨٢٤ طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل بينما تم رفض ٧٥٥١ طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

وبالتوازي مع الاجراء السابق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، والتي من المقرر انطلاقها يوم ١٠ يونيو المقبل، وسط اتخاذ اجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله إلى جانب سرعة تطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون، وذلك حرصا من الوزارة على بذل كافة الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها لا تدخر جهدا في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وانضباط كافة جوانبها، متمنية التوفيق والسداد لكافة الطلاب.