نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة 17 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة واصلت جهودها في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأشار محافظ الجيزة إنه تم ضبط وإزالة ١٧ حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز منشاة القناطر والعياط والصف والحوامدية وأحياء الوراق وجنوب الجيزة والعمرانية.

واشار اللواء أحمد راشد ان الجهود شملت قيام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة ٧ حالات بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة حالة بناحية الرهاوى عباره عن سور طولي بالبلوك الابيض علي أراضي زراعية بالمخالفة قبل الشروع في استكمال البناء بالإضافة إلى إزالة ٤ حالات بالوحدات المحلية لقرية بهرمس والمنصورية عبارة عن اسوار ومنشأت بالبلوك الابيض على مساحة كلية ٩٩٠ م علي أراضي زراعية كما تم إزالة حالتين بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية بناحية برقاش علي مساحة كلية 430م.

وفي مركز ومدينة العياط تم ضبط حالة تعدي بالبناء علي أرض أملاك دولة جهة الولاية الري بناحية قرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة وعلى الفور تم إزالتها حتى سطح الأرض.

وفي مركز ومدينة الصف تم ضبط وإزالة حاله بناء مخالف بالدور الارضي بعقار بمنطقة الشوبك عبارة عن شدة خشبية والشروع في صب سقف بالمخالفة بالإضافة إلى إزالة اسوار مخالفة بمنطقة عزبه الجمال وإزالة شدة خشبية وحالة بناء مخالف بعقار علي مساحه ٨٠ م بمنطقة عرب ابو ساعد البحرية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي الوراق تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف للدور الرابع بالعقار ٩ شارع الكابلات متفرع من شارع الابحاث كما تم ضبط وإزالة حالات اسوار وغرف بشارع اشرف خميس خلف الغاز وبشارع ٢٥ المتفرع من كورنيش النيل جزيره محمد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي حي العمرانية تم ضبط اعمال بناء عدد ٥ غرف بالفراغ السياحي بالعقار الكائن ١٠ شارع السحاب من شارع احمد كامل وتم إزالة الغرف في المهد ومصادره كافه المعدات بالموقع واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي حي جنوب الجيزة تم ضبط وإزالة حاله بناء مخالف اعلي العقار رقم 56 شارع الفاتح من ميدان الشرفاء الجيزة بالإضافة إلى إزالة منشأت في المهد بالعقار رقم 4 شارع ابو نقايه من البحر الأعظم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة كشك مقام بالمخالفة خلف سكه القطار أمام مركز شباب قريه ام خنان.

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