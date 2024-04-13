أمن المنافذ يضبط 2362 مخالفة مرورية و162 حكما قضائيا في 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 02:30 مساءً - أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

محمد يوسف

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