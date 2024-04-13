الإدارة العامة للمرور تضبط 13679 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 02:30 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (13679) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(599) مخالفة السير بدون تراخيص.

(10) دراجات نارية مخالفة.

(9647) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(9) مخالفات موقف عشوائى.

(278) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.