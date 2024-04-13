التفاصيل كاملة.. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. اعرفها الأن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح حيث قام قانون التصالح بتحديد حالات معينة لا يجوز فيها التصالح حيث أن الحكومة هي من التي تقرر إذا كانت سوف يتم التصالح أو لا وذلك من خلال بعض الأوضاع المقدمة للدولة، حيث أن الدولة أعلنت عن بعض الحالات التي ترفض التصالح على مخالفات البناء ولكن في بعض الحالات يتم الصلح بشكل طبيعي.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

تعرف على أشهر حالات التي يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء وهي كالتالي: