التفاصيل كاملة.. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. اعرفها الأن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح حيث قام قانون التصالح بتحديد حالات معينة لا يجوز فيها التصالح حيث أن الحكومة هي من التي تقرر إذا كانت سوف يتم التصالح أو لا وذلك من خلال بعض الأوضاع المقدمة للدولة، حيث أن الدولة أعلنت عن بعض الحالات التي ترفض التصالح على مخالفات البناء ولكن في بعض الحالات يتم الصلح بشكل طبيعي.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
تعرف على أشهر حالات التي يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء وهي كالتالي:
- يعتبر عدم سداد المبلغ كامل من خلال 60 يوماً وذلك من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح وفي هذه الحالة يمكن التصالح في حالة دفع مبلغ التصالح فوري.
- يعتبر فوات موعد التصالح والتقديم متأخر من الأسباب التي يتم فيها رفض التصالح.
- يتم رفض التصالح في حالة رفض القانون الجديد بسبب وجود أحد الأسباب الموجودة في قانون رقم 5.
- في حالة عدم سداد قسطين من أقساط التصالح يتم رفض التصالح.
- عند حدوث أي تعديل أو تغيير في قانون التصالح يتم إلغاء العقد ورفض التصالح.
- كما أن يتم رفض التصالح في حالة عدم صحة المستندات المقدمة للتصالح.
- إذا كان قرار التصالح يتضمن بعض الشروط مثل إستكمال الإجراءات القانونية وتصحيح الأعمال المخالفة لتلك المعمار المشار إليه.
- في حالة أي وجود ورق مزور أو أي معلومات مزورة يتم رفض التصالح بشكل عام ولا يمكن له التقديم على التصالح.
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