انت الأن تتابع خبر عاجل .. مصرع وإصابة أكثر من 13 شخص في حادث انقلاب على طريق بلقاس الستامونى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقى شاب مصرعه وأصيب 13 آخرين نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل مياه ترعة على طريق بلقاس الستامونى في نطاق محافظة الدقهلية. وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي سقوطها

ووصل بلاغ لعمليات

النجدة الفيوم اليوم السبت 13 أبريل 2024 بشأن حادث طريق بلقاس الستامونى حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى القريب من موقع الحادث بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث طريق بلقاس الستامونى