الأصاد تصدم المواطنين حول حالة الطقس الساعات القادمة .. ظواهر جوية جديدة

انت الأن تتابع خبر الأصاد تصدم المواطنين حول حالة الطقس الساعات القادمة .. ظواهر جوية جديدةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 13 أبريل 2024، رابع أيام عيد الفطر المبارك في ظل التغيرات المناخية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية.

وأشارت هيئة الأرصاد

عبر الدكتورة منار غانم عضو الهيئة، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 13 أبريل الجاري ،سيشهد استقرار في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، بارد على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة