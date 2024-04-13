انت الأن تتابع خبر قرار صادم من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 : هذا الأمر لم يعد موجود والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فجرت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، مفاجأة صادمة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024.
وبدأت مختلف مدارس جمهورية
- مصر العربية في الاستعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024، خاصة مع قرب انتهاء العام الدراسي الحالي 2023-2024، وانتهاء الطلاب من تسجيل الاستمارات الخاصة بدخول الامتحانات.
امتحانات الثانوية العامة 2024
- حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر حول توفير نماذج استرشادية الخاصة بـ”امتحانات الثانوية العامة 2024“، مؤكدة عدم توفير نماذج استرشادية للطلاب هذا العام.
- وأوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس مواصفات امتحانات العام الماضي 2023، من حيث عدد الأسئلة ونوعها وطريقة التقييم، مشيرة إلي أن الهدف من هذا القرار ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وعدم إعطاء أي ميزة لطالب دون آخر.