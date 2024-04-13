انت الأن تتابع خبر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 .. قرار عاجل من المالية بشأن قيمة الزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، في بيان رسمي لها نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.

وسادت حالة من التساؤل بين العاملين في القطاع الإداري بجمهورية مصر العربية، على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024، عن موعد صرف مرتبات الشهر الجاري خاصة مع قرب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وأكدت وزارة المالية في بيانها، أنه سيتم البدء في صرف مرتبات شهر أبريل 2024 خلال الفترة من يوم الأحد 21 أبريل حتى يوم 28 من الشهر ذاته، وذلك لجميع العاملين في الهيئات الإدارية بالدولة.

وأوضحت وزارة المالية أنها ستقوم بوضع مرتبات شهر أبري 2024 في الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين في المواعيدة المحددة، مطالبة بعدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي للحصول على المرتبات.

زيادة المرتبات 2024

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مطلع الشهر الجاري على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وجاءت قيم زيادة المرتبات الجديدة كما يلي