تعرف على غيابات نادى الأهلي والزمالك فى مباراة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 04:33 مساءً - يستعد فريقا الأهلى والزمالك للمواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين الاثنين المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى. ويعانى كلا الفريقين من إصابات مختلفة، وسط تساؤلات حول مشاركة بعضهم من عدمه فى المباراة.

نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلى والزمالك فى القمة المنتظرة.

س: ما موعد مباراة الأهلى والزمالك؟

ج: تقام مباراة الأهلى والزمالك في قمة الدورى في السابعة مساء بعد غد، الاثنين، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.

س: كم لاعبا يغيب عن الأهلى أمام الزمالك في الدورى؟

ج: يغيب عن الأهلى أمام الزمالك كل من محمد الشناوى، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، وإمام عاشور، للإصابة، بينما مازال غموض موقف مروان عطية وبيرسي تاو عن المشاركة من عدمه.

س: ما تفاصيل إصابات لاعبى الأهلى؟

ج: محمد الشناوي تعرض في وقت سابق لإصابة فى الكتف خلال مشاركته مع المنتخب بأمم أفريقيا، كما تعرض إمام عاشور لإصابة في الكتف أيضاً خلال مشاركته مع الفريق الأحمر، فيما يأتي غياب ياسر إبراهيم لاستكمال التأهيل من إصابة العضلة الخلفية، فيما يعاني حسين الشحات من شرخ في عظمة الوجه وشرخ جانبي، وكذلك كان أليو ديانج قد خضع لعملية جراحية في الركبة.

س: وماذا عن غيابات الزمالك أمام الأهلى فى القمة؟

ج: يعانى الزمالك من أكثر من إصابة ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة الأهلى في القمة المرتقبة، منهم محمد صبحى، يوسف أوباما، إبراهيما نداى، محمد أشرف روقا، محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى.

س: ما تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى؟

ج: يواصل محمد صبحى البرنامج التأهيلى بعد الإصابة التي يعانى منها بمزق في العضلة الضامة، بينما يستمر غياب أوباما عن تدريبات الفريق بسبب الجراحة التي خضع لها في الفك، وخضع على إثرها لجراحة لتثبيت الفك بالمسامير.

ويعانى الزمالك من غياب الثنائى محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى بسبب القطع في الرباط الصليبى ، و خضوعهما للبرنامج التأهيلى و العلاجى الخاص بهما.

وكان محمود علاء يعانى من جزع في أربطة الكاحل ، ولم يتحدد موقفه من القمة سواء بالمشاركة من عدمه، وكذلك ابراهيما نداى الذى كان يعانى من مزق في العضلة الضامة، بالإضافة إلى محمد أشرف روقا الذى كانب يعانى من إصابة فى العضلة الخلفية ومازال موقفه من المشاركة امام الاهلى غير محسوم أيضا.

س: من يدير مباراة القمة بين الأهلى والزمالك تحكيميا؟

ج: أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة أن إبراهيم نور الدين سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة الدولى.

ويعاون إبراهيم نور الدين في إدارة مباراة القمة كل من سامى هلهل وهانى عبد الفتاح، وأحمد الغندور حكما رابعا، محمد عادل حكما لتقنية الفيديو ومحمود أبو الرجال مساعد أول للتقنية الفيديو وعاطف حسين مساعد ثان.