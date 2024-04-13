اتحاد الكرة: إصابة تريزيجيه بشد فى العضلة الخلفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 06:32 مساءً - أثبتت الأشعة التي خضع لها النجم المصري محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي عن إصابته بشد فى العضلة الخلفية يغيب على إثره لمدة أسبوع واحد.

وكشف اتحاد الكرة طبيعة الإصابة قائلا، "أثبتت الأشعة التي خضع لها نجمنا المصري محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي إصابته بشد في العضلة الخلفية، يغيب على إثره لمدة أسبوع واحد".

ونشر نادي طرابزون سبور بيانًا رسميًا نقل فيها تصريحات أحمد بشير، رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول، والتي أكد خلالها إصابة تريزيجيه.

وجاء في البيان، "نتيجة الفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي للاعبنا محمود تريزيجيه، الذي شعر بألم أثناء المباراة التي لعبها فريقنا لكرة القدم ضد سيفاس سبور، وتم إخراجه بين الشوطين، بإصابته في الجهة اليسرى بأوتار الركبة".

كما أكد طبيب طرابزون سبور بدء تريزيجيه للبرنامج العلاجي الخاص به، من أجل التعافي والعودة للمشاركة مع فريقه في المباريات بشكل طبيعي.

وتعرض تريزيجيه للإصابة أثناء المشاركة مع طرابزون سبور أمام سيفاس سبور، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري التركي.

ولم يتمكن تريزيجيه من استكمال مباراة طرابزون سبور وسيفاس سبور، إذ غادر أرضية الملعب بين الشوطين، خلال المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف.