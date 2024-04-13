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أحمد جودة - القاهرة - أوضحت إدارة الأزمات والطوارث في وزارة السياحة والآثار حقيقة الفيديو المنتشر علي منصة يوتيوب وبعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بخصوص نقل توابيت أثرية ببواسطة مترو الأنفاق

حصريًا... أول رد من الآثار بخصوص فيديو نقل توابيت أثرية بواسطة مترو الأنفاق

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على أول رد من وزارو الآثار بخصوص هذا الفيديو، حيث تواصلت إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة بالدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير لسؤاله عن هذا الفيديو والتوضيح وكان الرد أن الفيديو مفبرك ولم يتم بأي حال من الأحوال نقل أثار بهذا الإسلوب ولا عن طريق مترو الأنفاق فنقل الأثار له أصوله العلمية والفنية المتعارف عليها محليا وعالميا

وأشار ممدوح عودة مدير إدارة الأزمات والكوارث في وزارة السياحة والآثار، إن الفيديو من الواضح أنه مفبرك لذا نرجو من الجميع تحري النشر فيما يخص الآثار المصرية، حيث إن مثل هذه الفيديوهات تسئ لسمعة مصر حضاريًا وهو غير المقبول، وتمتلك وزارة الآثار من الخبرات الكافية التي تؤهلها لنقل جميع أنواع القطع الأثرية بمنتهى الأمان والمهارة.