ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 07:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جرام، وسيارتين، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، ومبلغ مالى، ومشغولات ذهبية، وأدوات ومعدات التصنيع، عدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2,5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.