السيدة انتصار السيسي تعلن تدشين حسابها الرسمي على منصة انستجرام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 09:32 مساءً - أعلن الحساب الرسمي للسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي على فيس بوك، عن تدشين حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأتاح حساب السيدة انتصار رابط الحساب الجديدة على انستجرام للتفاعل عليه من قبل المستخدمين.

https://www.instagram.com/entissaralsisi/

وهنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، المصريين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير».