مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 11:34 مساءً - صرح مصدر أمني مصري رفيع المستوى بأن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى.

وقال المصدر إن خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة و ترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة.

وأضاف أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة والسلام.

وأعلن البيت الأبيض بأن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.