نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصر تصدر بيانًا بشأن التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حاليًا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مرارًا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

وأكدت مصر على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

قدرت تقارير صحيفة مقربة من الحرس الثوري الإيراني، عدد الطائرات المسيرة، التي أطلقتها طهران على إسرائيل بنحو 100 طائرة دون طيار، بهدف إرباك الدفاع الجوي الإسرائيلي، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، حسب “رويترز”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن أكثر من 50 طائرة مسيرة إيرانية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل، وهناك احتمالية لزيادة العدد بإطلاق دفعات جديدة وفقا لتطورات الأوضاع وكشفت أن محافظة ميسان العراقية الواقعة شرق البلاد على الحدود الإيرانية، شهدت عبور طائرات مسيرة انتحارية متجهة إلى إسرائيل، والتحذيرات تتزايد من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق علنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” أن إيران أطلقت طائرات مسيرة على إسرائيل.

وقالت “كان”: حسب التقارير، بدأت إيران، هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، وتستغرق الطائرات دون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل.