نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - احتجاز فريق عمل القاهرة الإخبارية في تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتجز فريق عمل القاهرة الإخبارية في تل أبيب أثناء تأدية مهام عمله، وتحمل القاهرة الإخبارية الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

وأفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باعتراض العديد من المسيرات والصواريخ في أجواء العاصمة الأردنية عمان.

كانت أعربت مصر ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها العميق إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك إعلان إيران عن إطلاق مسيرات هجومية نحو إسرائيل، وتصاعد التوترات بين البلدين.

وأكدت مصر ضرورة ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، محذرة من خطورة توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وذلك نتيجة للتصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة مؤخرًا.

تحذيراتنا سابقة

وأشارت مصر إلى أن التصعيد الحالي يعكس تحذيرات سابقة أطلقتها حيال مخاطر تصاعد الصراعات في المنطقة، خاصة بعد الأحداث العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والتصعيدات الإسرائيلية.

وأكدت مصر استمرارها في التواصل مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء الأزمة وتجنب التصعيد، معربة عن استعدادها لتقديم كل الدعم والجهود اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.