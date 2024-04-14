نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إطلاق سراح فريق عمل القاهرة الإخبارية بعد ساعة من احتجازه في تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت سلطات الاحتلال، بإطلاق سراح فريق عمل القاهرة الإخبارية، كاملًا، في تل أبيب.

وقبل ساعة كان قد احتُجِزَ فريق عمل القاهرة الإخبارية في تل أبيب أثناء تأدية مهام عمله، وتحمل القاهرة الإخبارية الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

وعلى الصعيد ذاته، اعلنت إيران عن استهداف مناطق محددة داخل إسرائيل، حيث أعلنت وسائل الإعلام المختلفة أن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام ب100مسيرة وصاروخ بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن.

هذا الأمر جعل الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إغلاق المجال الجوي بدءًا من الساعة الواحدة.

حيث صرح الحرس الثوري الإيراني أن عملية "الوعد الحق" جزء من العقاب على الجرائم الإسرائيلية.