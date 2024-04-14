الجبهة الداخلية الإسرائيلية تؤكد وجود قذائف غير منفجرة في مناطق متفرقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 11:38 صباحاً - أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وجود قذائف غير منفجرة في مناطق متفرقة وننصح بعدم الاقتراب منها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

حالة من الارتباك باتت تشهدها الساحة الإقليمية فى اللحظة الراهنة، مع دخول إيران المباشر على خط الصراع، عبر هجمات استهدفت إسرائيل، وذلك للرد على استهداف قنصليتها فى دمشق، وهو ما يمثل خطرا داهما، من شأنه تحويل دفة الأحداث نحو حرب إقليمية شاملة، في ضوء تحولات كبيرة، أبرزها التمدد الجغرافي لدائرة الصراع.