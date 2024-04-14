أخبار مصرية

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تؤكد وجود قذائف غير منفجرة في مناطق متفرقة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 11:38 صباحاً - أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وجود قذائف غير منفجرة في مناطق متفرقة وننصح بعدم الاقتراب منها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

حالة من الارتباك باتت تشهدها الساحة الإقليمية فى اللحظة الراهنة، مع دخول إيران المباشر على خط الصراع، عبر هجمات استهدفت إسرائيل، وذلك للرد على استهداف قنصليتها فى دمشق، وهو ما يمثل خطرا داهما، من شأنه تحويل دفة الأحداث نحو حرب إقليمية شاملة، في ضوء تحولات كبيرة، أبرزها التمدد الجغرافي لدائرة الصراع.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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