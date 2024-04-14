نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة: 5 آلاف حالة طوارئ و360 عملية جراحية خلال عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها خلال إجازة عيد الفطر.

وأوضح التقرير، أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت 5120 حالة طوارئ، وتم إجراء 360 عملية جراحية متنوعة، وأكثر من 11 ألف تحليل وأشعة لمختلف الحالات المرضية، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء 176 عملية صغرى و12 عملية كبرى بمستشفى طوارئ المنيل الجامعي خلال إجازة عيد الفطر، كما استقبل المركز القومي للسموم نحو 130 حالة تسمم.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بجهود الفرق الطبية والتمريض وجميع العاملين بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الفطر لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والتعامل مع التحديات وتلبية الاحتياجات الصحية للمرضى بفعالية واحترافية.

الدكتور حسام صلاح

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح، عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أي حالة مرضية لجأت إليه، وذلك باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات الجامعة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الكلية والجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.