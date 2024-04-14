نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزراء يوضح حقيقة إغلاق المجال الجوي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم نشر بيان رسمي اليوم الأحد عن طريق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي فيه ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وقد أكد المركز أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني التي نفت تلك الأنباء وأكدت عدم صحتها.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ من قبل أي جهة رسمية. وأكدت أن المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي توقفات في حركة الطيران.

وأكدت أيضًا استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير رحلاتها الجوية بشكل منتظم وفقًا للجداول الزمنية المعتادة، مع استثناء الرحلات المتجهة لبعض الدول التي قد تكون قامت بإغلاق مجالها الجوي.

وجهت الوزارة نداء للمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة وحثتهم على الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما طالبت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتحلى بالدقة والموضوعية في نشر الأخبار وأن يتواصلوا مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل نشرها، حيث يمكن الاتصال بأرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.