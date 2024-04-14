نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد سير العمل بالمستشفى الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان بجولة تفقدية خلال أيام عيد الفطر المبارك للإطمئنان علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمترددين علي المستشفي الجامعي ومتابعة سير العمل بالمستشفي.

وتفقد الخدمات الطبية المقدمة بقسم الأطفال وقسم عناية الاطفال وقسم التجميل والإصلاح ووحدة الحضانات، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين بقسم الاستقبال.

وخلال الجولة أجرى حوارًا مع المرضى للتعرف على المشكلات خلال تواجدهم بالمستشفي، كما أجرى حوارًا مع الأطباء والطواقم الطبية للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية.

أكد أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى الجامعي للمواطنين، مشيرًا إلي أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعى الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر.

هذا وقد تمت الجولة بحضور الدكتور محمد صلاح الدين فهمي المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة اسوان والذي أكد لسيادته علي حسن سير العمل خلال فترة العيد مؤكدا أن هناك حالة من الاستعداد القصوي خلال أيام العيد من جميع الاطقم الطبية بمستشفى الجامعة.

وفي النهاية أشاد بالجهود المبذولة من الاطقم الطبية والإداريين بالمستشفي متمنيا الشفاء العاجل لكل المرضي والمصابين.

نائب رئيس جامعة أسوان خلال جولة تفقدية للمستشفيات الجامعيه خلال عيد الفطر

نائب رئيس جامعة أسوان خلال جولة تفقدية للمستشفيات الجامعيه خلال عيد الفطر