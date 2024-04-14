نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تواصل جهود الرصد الساحلى والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باستمرار جهود الرصد الساحلى والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في أعمال المتابعة والمرور على اليخوت السياحية والأنشطة الساحلية بمواقع الغوص والأنشطة البحرية بالمحميات الطبيعية بساحل شرم الشيخ ومحمية رأس محمد وذلك برفقة فريق عمل محميات جنوب سيناء.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محميات جنوب سيناء شهدت إقبالا ورواجا كبيرا من السائحين من مختلف أنحاء العالم خلال احتفالات عيدالفطر المبارك، حيث وجهت سيادتها بضرورة الالتزام بالاشتراطات وقواعد الزيارة للحفاظ علي الموارد الطبيعية.

كما قام الدكتور على أبو سنة بتفقد حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناء علي البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز علي شعب راس نصراني مدخل خليج العقبة.

وعلى الفور وجهت د. ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري ( مركز السلام ) بشرم الشيخ،وقد تابع ابو سنه الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.