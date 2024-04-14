الرئيس الإيرانى: استهدفنا بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 12:32 مساءً - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده استهدفت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسؤولة ومتناسبة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "نؤكد أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا وسنبذل كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.