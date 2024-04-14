انت الأن تتابع خبر الجو هيولع بسبب منخفض جوي .. صدمة غير متوقعة بشأن حالة الطقس الأيام القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حالة الطقس الأيام القادمة والتي ستتضمن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديدة يؤدي إلي ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقع فهيم في بيان له اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، أنه يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك بسبب منخفض جوي سطحي مؤقت.

حالة الطقس الأيام القادمة