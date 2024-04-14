انت الأن تتابع خبر الجو هيولع بسبب منخفض جوي .. صدمة غير متوقعة بشأن حالة الطقس الأيام القادمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فجر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حالة الطقس الأيام القادمة والتي ستتضمن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديدة يؤدي إلي ارتفاع درجات الحرارة.
- وتوقع فهيم في بيان له اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، أنه يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك بسبب منخفض جوي سطحي مؤقت.
حالة الطقس الأيام القادمة
- ووفقا لتوقيعات فهيم فإنت حالة الطقس الأيام القادمة بداية من يو الأربعاء القادم، ستصل درجات الحرارة إلى قيم قياسية ، حيث ستتجاوز 36-38 درجة مئوية على جميع أنحاء مصر. وستستمر موجة الحر هذه حتى يوم الخميس، لتكون أكثر تركيزًا في منطقة الصعيد.
- وأشار فهيم إلى أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيرافقه نشاط للرياح الجنوبية الساخنة على شكل موجة خماسينية، حيث ستتجاوز سرعة الرياح 35-45 كيلومترًا في الساعة.
- أوضح فهيم أن شهر برمودة، الذي بدأ في 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو، هو ثالث شهر في فصل “برت” الذي يعني “الإنبات أو النمو” في مصر القديمة. خلال هذا الشهر، ينتهي فيضان نهر النيل وتبدأ جميع أراضي مصر في الاكتساء باللون الأخضر.
- وذكر فهيم بعض الأمثال الشعبية المرتبطة بشهر برمودة، مثل “برمودة، دق العامودة”، والتي تشير إلى دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيزها للدراس أو تذرية حبوبها بعد الحصاد.
- وأكد فهيم أن برمودة هو شهر ضم ودراس القمح ورد الجميل لكل مزارع مجتهد استمر على مدار 150 إلى 160 يومًا في رعاية محصوله. وتوقع أن يكون هذا العام موسم خير لمحاصيل القمح والفول البلدى ومحاصيل الأعشاب الطبية “كمون/يانسون/كراوية/ شمر / كسبرة”.