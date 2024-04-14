انت الأن تتابع خبر عاجل.. إصابة أكثر من 6 أشخاص في حادث انقلاب على الطريق الصحراوى بأطفيح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 7 أشخاص نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بأطفيح في نطاق محافظة الجيزة، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي سقوطها

ووصل بلاغ لعمليات النجدة الجيزة اليوم الأحد 14 أبريل 2024 بشأن حادث الطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى القريب من موقع الحادث بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث الطريق الصحراوى بأطفيح