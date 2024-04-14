انت الأن تتابع خبر التعليم تعلن عن قرار جديد يخص الطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لسنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام.

وبدأت مختلف مدارس جمهورية مصر العربية في الاستعدادا لامتحانات نهاية العام 2024، خاصة مع قرب انتهاء العام الدراسي الحالي 2023-2024، وانتهاء الطلاب من دراسة المناهج التعليمية.

امتحانات الترم الثاني 2024