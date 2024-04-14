انت الأن تتابع خبر بكرة يا هانم .. قطع المياه عن عدد من الأماكن في المنوفية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عبر بيان لها بشأن قطع المياه غدًا الإثنين 15أبريل 2024 بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية .
قطع المياه
- وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنوفية، ، عبر بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 4 ساعات متصلة.بداية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية من مساء نفس اليوم وذلك نظراً لأعمال غسل الشبكات وتطهير الخزانات.
أماكن قطع المياه
- وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنوفية، عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان مطالبة المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة