انت الأن تتابع خبر بكرة يا هانم .. قطع المياه عن عدد من الأماكن في المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عبر بيان لها بشأن قطع المياه غدًا الإثنين 15أبريل 2024 بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية .

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنوفية، ، عبر بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 4 ساعات متصلة.بداية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية من مساء نفس اليوم وذلك نظراً لأعمال غسل الشبكات وتطهير الخزانات.

أماكن قطع المياه