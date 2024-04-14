نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تخصص خط ساخن للإبلاغ عن تراكمات القمامة والمخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل محافظة الجيزة، على تكثيف حملات النظافة والتجميل اليومية، والمدعمة بفرق النظافة والمعدات اللازمة، للقضاء على تراكمات القمامة ورفع حالة النظافة العامة بالشوارع وعدم السماح بوجود أي بؤر للمخلفات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إذ يصل حجم ما يتم رفعه من مخلفات يوميًا بالمحافظة 12 ألف طن.

وتنظم أحياء ومراكز المحافظة فترات عمل فرق خلال ثلاث فترات على مدار اليوم، إذ تبدأ الفترة الأولى من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، أما الفترة الثالثة فتكون من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية منتصف الليل.

وتسهيلًا على المواطنين، خصصت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل الرقم الآتي: 37486984 لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالنظافة لتوجيه الحملات وفرق العمل ورفع المخلفات أو التعامل مع البلاغات الخاصة بمنظومة النظافة على الفور.

يُذكر أن محافظة الجيزة دعمت مؤخرًا منظومة النظافة في عدد من القطاعات الحيوية بـ61 سيارة ومعدة سواء جديدة أو مطورة إحلال شامل بإجمالي تكلفة بلغت 146 مليون جنيه، ضمت 19 سيارة جديدة (9 قلابات كبيرة، 4 قلابات صغيرة، 3 شفاطات، 3 سيارات مجهزة للكنس آلي) و42 سيارة ومعدة تم إجراء أعمال إحلال وتجديد شامل لها للاستفادة منها؛ لرفع كفاءة النظافة بمختلف القطاعات خاصة القرى وتعزيز المنظومة بالقطاعات ذات الكثافات السكانية العالية.