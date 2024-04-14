عاجل.. القومي للأجور يزف بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بخصوص الحد الأدنى للأجور

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت مستشار المجلس القومي للأجور الدكتورة حنان نظير بشري سارة لكل موظفي القطاع الخاص، حيث قرر المجلس رفع الحد الأدني للأجور لكل موظفي القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وسوف يبدأ تطبيق هذا القرار من شهر مايو القادم، وهو قرار إلزامي لكل العاملين في الشركات والقطاع الخاص.

بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص

أشارت الدكتورة حنان نظير في تصريحات رسمية أن المجلس القومي للأجور يحرص على تحقيق التوازن بين العمالة ومصلحة المنشآت الخاصة لتوفير المعيشة اللائقة لكل العاملين والموظفين بدون الإضرار بمصلحة المنشآت، كما أوضحت أن المؤسسات الخاصة التي بها بعض المشاكل الاقتصادية الصعبة يمكنها تقديم طلب للإعفاء من هذا القرار أو تأجيل تنفيذ القرار عبر التوافق مع الاتحادات العمالية المعنية حتى يتم النظر في هذا الطلب من لجنة تتبع وزارة العمل، وسوف تتابع الوزارة تطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور لكل العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدءًا من شهر مايو 2024.

منشآت خاصة معفاة من قرار رفع الحد الأدني للأجور

صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور وفق الملاءة المالية الخاصة إلا الشركات التي يزيد الحد الأدني للأجور بها عن القطاع العام، كما أشار أن المنشآت والشركات التي يقل عدد العاملين بها عن 10 أفراد معفاة من هذا القرار حيث تصنف أنها مشروعات صغيرة نظرًا لحجم أعمالها، وهذا لأن هذا القرار يهدف إلى تحقيق مصلحة العاملين بشكل يتناسب مع التغيرات الاقتصادية في الخارج والداخل.