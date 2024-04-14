نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عودة الطلاب للمدارس بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود الطلبة والطالبات بالصفوف الدراسية المختلفه، للمدارس، غدا الاثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، الذي بدأت الثلاثاء الماضي، على مستوى محافظات الجمهورية.

وتستعد المديريات والإدارات التعليمية، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية التي تبدأ 8 مايو2024.

امتحانات الترم الثاني 2024

وعلى صعيدًا أخر، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وتؤكد الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما تؤكد الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.