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التالتة يمين.. تخصيص بوابة الأوتوستراد "طريق النصر" لدخول جماهير الزمالك قبل مباراة القمة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 02:34 مساءً - أعلن مسئولو هيئة استاد القاهرة، عن تخصيص بوابة طريق الأوتوستراد "طريق النصر"، لاستقبال جماهير الزمالك، فى مدرجات الدرجة الثالثة يمين، المخصصة لجمهور الأبيض.

 

كما يستعد استاد القاهرة الدولى، لاستقبال جماهير نادى الأهلى والزمالك، غدا الاثنين، لحضور مباراة القمة، التي تجمع الفريقين ضمن مباريات بطولة الدورى.

 

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة مساء غد الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والمقرر أن تشهد حضور 20 ألف مشجع، منهم 10 آلاف لجمهور الأهلى، ومثلهم لجمهور الزمالك.

 

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة فى جدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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