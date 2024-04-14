محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 02:34 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويملك فريق ليفربول رصيد 71 نقطة قبل الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي، جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 وخسارة لقاءين وتسجيل 72 هدفًا وتلقي 30، بينما يتواجد ضيفه كريستال بالاس في المركز 14 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 9 مواجهات وخسارة 15 لقاء وسجل 30 هدف وتلقي 36.

ويأتي تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي كالتالى..

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.