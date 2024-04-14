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القاهرة الإخبارية: إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني لكن فى نطاق لم يتحدد بعد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 02:34 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل: "سي إن إن نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني لكن نطاق هذا الرد لم يتحدد بعد". 

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: من المتوقع مناقشة خيارات الرد على الهجوم الإيراني خلال اجتماع مجلس وزراء الحرب اليوم.

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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