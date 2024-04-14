نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يشكر موظفي "الري" لتفانيهم في العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانى خلال أيام اجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المنتفعين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفورى والفعال مع كافة الحالات الطارئة.

وأشار الدكتور سويلم إلى ان هذه التفاني والإخلاص فى العمل وتحمل المسئولية هو ما عهدناه دوما من رجال الرى المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن.

وكانت أجهزة الوزارة قد تعاملت بشكل فورى مع العديد من المواقف التى تخص شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بمختلف المحافظات.

حيث تم التعامل بشكل فورى مع الشكوى الواردة من النائب/ جمال عبيد عضو مجلس النواب من نقص المياه بترعة الشلوفة فى قرى (محمد كريم - محمد عبده - يوسف السباعى - الصحفيين)، حيث تم المرور من المهندس/ نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس/ محمد خضر مدير عام ري الإسماعيلية، والمهندسة/ مدير هندسة ري السويس، ومقابلة النائب/ جمال عبيد والمنتفعين بالمنطقة وتم توصيل المياه وحسم الشكوي.

وفى محافظة المنوفية.. توجه المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندسة/ غادة الجنزورى مدير عام رى المنوفية للتعامل مع بلاغ بوجود تسريب مياه من بدالة آخذة من نهاية جنابية دفرة ومارة أعلى مصرف زنارة، حيث تم على الفور الدفع بمعدات الصيانة الوقائية وتدعيم جسور المصرف بموقع البدالة وإحلال وتجديد البدالة لحسم الموقف نهائيا.

وفيما يخص المتابعة الفعالة لشبكة المصارف الزراعية.. فقد وردت شكوى صباح أول أيام العيد من إرتفاع مناسيب المياه بمصرف شبرا ملكان بمحافظة الغربية بسبب تواجد تجمعات للقمامة بالمصرف حيث تم على الفور مرور المهندس/ مدير عام صرف الغربية والتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية صفط تراب والدفع بعدد (٢) حفار وجرارات و رفع تجمعات القمامة والاطمئنان على استقرار المناسيب بالمصرف بالدرجة الآمنة.

وفى ثانى أيام العيد تم التعامل الفورى مع مخلفات القمامة المتجمعة عند كوبري ك ٤.٠٠ على مصرف الجديدة، وتجمعات القمامة وكميات من ورد النيل أمام سحارة مصب مصرف أبو شحاتة بمحافظة الشرقية وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية والإدارة العامة للمعدات بشرق الدلتا ورفع المخلفات بمعدات التشغيل الذاتي وعمال الوزارة.

وفى يوم السبت الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢٤، ورد بلاغ بوجود قطع فى الجسر المشترك بين مصرف السياح ومسقى ٥ الخصوصية بمحافظة الدقهلية، حيث قامت الإدارة العامة لصرف دمياط بترميم القطع الحادث بالجسر.

وفيما يخص محطات الرفع.. فقد تم التعامل الفورى مع الماس الكهربائى بمحطه البطس القديمة بالفيوم والذى نتج عنه حريق يوم الثلاثاء ٩ ابريل ٢٠٢٤، حيث توجه الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لموقع المحطة وتم تدخل فريق الصيانة علي الفور وإصلاح العطل الحادث بالكابل الكهربائى ولوحة التشغيل بالمحطة بالتنسيق مع شركه الكهرباء وتشغيل المحطة.

كما تم التعامل مع القطع الحادث بالكابل الكهربائى المغذي لمحطة صرف القلعة رقم ١ بالاسكندرية يوم الثلاثاء ٩ ابريل ٢٠٢٤ مما ادي لتوقف المحطة بالكامل، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة من خلال رجال المعمل الهندسي بالمحمودية وطاقم الصيانة بالمحطة ومركز طوارئ مريوط حيث تم تشغيل جميع وحدات الطوارئ بالموقع ومنع ارتفاع المناسيب، وفى نفس اليوم تم التعامل مع عطل بالتغذية الكهربائية لمحطة البستان ٦ بمحافظة البحيرة بسبب تعدى بعض المخالفين على أبراج الكهرباء بالمنطقة، حيث تم التنسيق بين أجهزة الوزارة وشركة كهرباء البحيرة وإصلاح العطل وتشغيل المحطة.

وفى الإسكندرية أيضا.. قامت أطقم التشغيل والصيانة بمحطات العطف بتشغيل الوحدات وإصلاح الأعطال في حينه علي مدار الساعة لتلبية احتياجات مياه الشرب والمصانع ومحطات الكهرباء والزراعة بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وخلال ثانى أيام العيد.. حدث فصل مفاجئ للتيار الكهربائي المغذي لمحطة النقرة ٤، وعلي الفور تم التواصل بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء وشركة الكهرباء لإعادة توصيل الكهرباء، وتم الإصلاح في وقت قياسي ( خلال ٩٠ دقيقه فقط) وإعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها، كما تم التعاون بين أجهزة الوزارة ووزارة الداخلية ومحافظة اسوان للتعامل مع البلاغ الوارد بنشوب حريق بقرية الخطارة بمحافظة أسوان واستدعاء المطافئ حيث ساهمت الوزارة فى التعامل مع الموقف بتشغيل عائمة وادي الكوبانية للإستفادة من المياه بطرد المحطة لتشغيل سيارات الإطفاء وإخماد الحريق.

وفى ثالث أيام العيد.. تم التعامل الفورى مع حالة إرتفاع مناسيب المياه بحوض المص لمحطة رفع كبكب محافظة المنيا نتيجة توقف وحدات الرفع لعدم ثبات قدره التيار الكهربائي بشبكه الكهرباء، حيث تم إرسال فني صيانة للمحطة بمعرفة الإدارة العامة لمحطات الميكانيكا والكهرباء وتشغيل عدد (٣) وحدات لرفع المياه وخفض مناسيب المياه بحوض المص للمحطة، كما تم تشغيل عائمة ساحل الكوبانية بمعرفة طاقم صيانة هندسة الخطارة بعد البلاغ بتوقف العائمة لعطل فى أحد الفازات الكهربائية حيث تم عمل الصيانة اللازمة وتشغيل العائمة، كما حدث توقف لمحطة بلبيس قبلي (القلج) بالقليوبية نتيجة المخلفات الصلبة والقمامة أمام المحطة مما تسبب في ارتفاع المناسيب بمصرف بلبيس، حيث توجه فريق الصيانة بمركز طوارئ الزقازيق للمحطه واصلاح وصيانة الوحدات وإجراء العمرات اللازمة.

كما تم التعامل مع عطل بوحدة الطوارئ بمحطة صرف قلابشو بالدقهلية من خلال العاملين بمركز طوارئ أبوسكين وصيانة الوحدة وعمل اختبار اتزان للوحده وتجربتها وتشحيم باقى الوحدات بالموقع، والتعامل مع عطل بالكباش المسئول عن إزالة المخلفات أمام محطه ٨ الأعلي بمحافظة كفر الشيخ وأيضا عمل إصلاح بالوحدة رقم ٢ بالمحطة بعد توقفها عن العمل.

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