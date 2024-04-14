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مواعيد مترو الأنفاق والقطار الخفيف بعد إجازة عيد الفطر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مترو الأنفاق والقطار الخفيف بعد إجازة عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل اليومي لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT بدءا من صباح الإثنين الموافق 15 إبريل 2024 وذلك كالتالي:-

أولا: الخطين  الأول والثاني للمترو 

يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر ب 1090 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثاني.

وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40.

ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 م، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 م.

كما يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

ثانيا: الخط الثالث للمترو 

يكون قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا، وقيام أول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا، وقيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً، وقيام آخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً.

ويتم مقابلة آخر قطارات مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساء، وآخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا، وسيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.

ثالثا: القطار الكهربائي الخفيف LRT

يكون قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وقيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا، وقيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً، وقيام آخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً، وسيكون إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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