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وزير الأوقاف يقرر رفع دعم معاشات قراء القرآن من 2 مليون إلى 3 مليون جنيه سنويا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 03:32 مساءً -  قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة  رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح 3 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2024م.

 

وأوضح خلال حفل تكريم القراء والمبتهلين الذين أحيوا ليالي رمضان بمساجد الجمهورية، الأحد، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإعانة السنوية تصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير، والثانية في أبريل، والثالثة في يوليو، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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