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التحالف الوطنى: انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة لمساعدات غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 03:32 مساءً - أعلن التحالف الوطني للعمل التنموي، انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاءالفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.

 

وذكر التحالف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن متطوعي مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني، يرافقون شاحنات مساعدات المؤسسة لمعبر رفح لدعم أشقاءنا في غزة تمهيدًا لإيصالها لأهالينا في غزة، حاملين لافتات تضامنية مؤيدة للحقوق الفلسطينية المشروعة،وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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