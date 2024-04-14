"النقل" تعلن مواعيد خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف بدءًا من الغد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 03:32 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل اليومي لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) بدءًا من صباح غد /الاثنين/.

وأشارت وزارة النقل - في بيان، اليوم /الأحد/ - إلى أن جدول تشغيل الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق يشمل 1090 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني.

وأوضحت أن مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية تبدأ من الساعة 5:15 صباحًا ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساء، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 مساء، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 صباحًا.

وأضافت: "ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 مساءً، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 مساءً، كما يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور".

وبينت أنه فيما يتعلق بالخط الثالث بإجمالي 347 رحلة يكون قيام أول قطار من عدلي منصور وروض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا، وقيام آخر قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 22:32 مساءً، وآخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً، فيما يقوم آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءً، وآخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحًا.

وأوضح بيان وزارة النقل أن تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يتضمن 143 رحلة يوميًا، وسيكون قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وأول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا، وقيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً، وآخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً.