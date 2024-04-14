نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية بشأن إصدار تعليماتها للموجهين بالإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بمواصفات أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 المقرر انطلاقها يوم 8 مايو المقبل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الترم الثاني 2024

وشددت على ضرورة الاشراف على جميع أعمال الامتحانات ومراجعة الالتزام بضوابط وضع الامتحانات وفق نشرة الموانع.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024، لطلاب سنوات النقل في لمراحل التعليمية المختلفة وطلاب الشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتؤكد الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن سيكون بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.