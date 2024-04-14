الاوقاف: رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 04:28 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته، وخلال تكريم شركاء النجاح من العلماء والقراء والمبتهلين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قرر معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح (3) ملايين جنيه بدلًا من (2) مليون جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على أن تصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير ، والثانية في أبريل ، والثالثة في يوليو ، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات السادة أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.