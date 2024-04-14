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الاوقاف: رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 04:28 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته، وخلال تكريم شركاء النجاح من العلماء والقراء والمبتهلين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قرر معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح (3) ملايين جنيه بدلًا من (2) مليون جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على أن تصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير ، والثانية في أبريل ، والثالثة في يوليو ، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات السادة أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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