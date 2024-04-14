وزارة الهجرة تطالب الجاليات المصرية المقيمة بالجوار الالتزام بتعليمات الدول المضيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 04:28 مساءً - تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الرسائل والاستفسارات من الجاليات المصرية في دول الجوار التي أعلنت عن إغلاق مجالاتها الجوية، حيث أعربت الجاليات عن قلقها على مستقبل أبنائها الدارسين ومستقبل استمرارهم في الجامعات في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، وانطلاقا من الحرص على مصالح الجاليات المصرية، وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإتاحة خطوط للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج لتلقي أي استفسارات والرد عليها على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تتابع مستجدات الموقف.

وتهيب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجاليات المصرية المقيمة في دول الجوار بأهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة من سلطات الدول المضيفة، والسفارات المصرية بهذه الدول، ومتابعة بيانات الوزارة في هذا الصدد، لاسيما في ضوء ما تناولته بيانات وسائل الإعلام الصادرة مؤخرا من إعادة فتح المجالات الجوية واستئناف حركة الطيران بصورة طبيعية.

وفى هذا الصدد، فإن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ترجو من الجاليات المصرية توجيه رسائلها واستفساراتها على الأرقام التالية عبر تطبيق "واتس آب": 01004114672 01069613755.