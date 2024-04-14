شيخ عموم المقارئ المصرية يثمن دعم وزير الأوقاف لنقابة القراء وتكريمه لأهل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 04:28 مساءً - وجه الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي لبى نداء أهل القرآن فأكرمهم بزيادة دعم نقابة قراء القرآن الكريم إلى ثلاثة ملايين جنيه، كما وجه الشكر للقراء الذين لبوا نداء معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتواجدوا سوء على الهواء في مسجد الإمام الحسين أم في المساجد الأخرى لأداء صلاة العشاء والتراويح، وإذا كان القراء قد لبوا نداء معالي الوزير فإن معالي الوزير سبقنا إلى تلبية نداء أهل القرآن فأكرم نقابة القراء أيما إكرام ماديًّا وأدبيًّا.