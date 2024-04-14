ليفربول يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس فى الشوط الأول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 04:29 مساءً - أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متأخراً بنتيجة 1 - 0 أمام كريستال بالاس فى المباراة التى تجمعهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ليفربول ضد كريستال بالاس

يتأخر ليفربول بهدف بعدما نجح إيبيريشي إيز الهدف الأول لفريق كريستال بالاس فى الدقيقة 13 من الشوط الأول.

أنقذ روبرتسون، مدافع ليفربول الإنجليزي، فريقه من دخول الهدف الثاني فى مرماه أمام كريستال بالاس

ويملك فريق ليفربول رصيد 71 نقطة قبل الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي، جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 وخسارة لقاءين وتسجيل 72 هدفًا وتلقي 30، بينما يتواجد ضيفه كريستال بالاس في المركز 14 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 9 مواجهات وخسارة 15 لقاء وسجل 30 هدف وتلقي 36.

ليفربول ضد كريستال بالاس

ويأتي تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل كريستال بالاس

ويملك محمد صلاح سجلا حافلا أمام كريستال بالاس إذ سجل خلال المواجهات المباشرة 8 أهداف وصنع 5، بإجمالي 13 مساهمة تهديفية، كلها كانت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل محمد صلاح زيارة مرمى كريستال بالاس مجددا، بعدما أحرز هدفا وصنع آخر في لقاء الفريقين بالدور الأول للمسابقة الذي انتهى بفوز ليفربول 2 - 1.

التقي محمد صلاح بقميص ليفربول ضد كريستال بالاس 11 مرة، حقق الفوز فى 9 منها مقابل تعادلين كانا بالتحديد الموسم الماضي 2022-2023.

كان أول لقاء جمع محمد صلاح أمام كريستال بالاس، بقميص فريقه الأسبق تشيلسي، في الجولة 32 لموسم 2013-2014، حيث شارك الفرعون وقتها كبديل لمدة 34 في المباراة التي خسرها الريدز بهدف دون رد ، وهي الخسارة الوحيدة له أمام الفريق اللندني.

وبات محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة أمام كريستال بالاس، ليصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف على الأقل، بجانب 10 تمريرات أو أكثر فى 3 مواسم متتالية بالبريميرليج.

وسجل صلاح 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بجانب 9 تمريرات حاسمة، وبشكل عام سجل 23 هدفاً بجانب 13 تمريرة حاسمة فى جميع المسابقات.

وينافس محمد صلاح على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، التي تشهد منافسة بين النجم المصري والمتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وأولى واتكينز نجم أستون فيلا صاحب المركز الثاني في القائمة.