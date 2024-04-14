نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تزف بشرى سارة لأعضاء نقابة القراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن بشرى سارة لأعضاء نقابة القراء حيث تقرررفع دعم النقابة إلى 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وإكرام حفظته، وخلال تكريم شركاء النجاح من العلماء والقراء والمبتهلين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح (3) ملايين جنيه بدلًا من (2) مليون جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على أن تصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير، والثانية في أبريل، والثالثة في يوليو، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات السادة أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.