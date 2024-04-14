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شيخ عموم المقارئ المصرية يثمن دعم وزير الأوقاف لنقابة القراء

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الشيخ/ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء الشكر لوزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة الذي لبى نداء أهل القرآن فأكرمهم بزيادة دعم نقابة قراء القرآن الكريم إلى ثلاثة ملايين جنيه، كما وجه الشكر للقراء الذين لبوا نداء أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتواجدوا سوء على الهواء في مسجد الإمام الحسين أم في المساجد الأخرى لأداء صلاة العشاء والتراويح، وإذا كان القراء قد لبوا نداء الوزير فإن الوزير سبقنا إلى تلبية نداء أهل القرآن فأكرم نقابة القراء أيما إكرام ماديًّا وأدبيًّا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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