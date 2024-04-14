نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ عموم المقارئ المصرية يثمن دعم وزير الأوقاف لنقابة القراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الشيخ/ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء الشكر لوزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة الذي لبى نداء أهل القرآن فأكرمهم بزيادة دعم نقابة قراء القرآن الكريم إلى ثلاثة ملايين جنيه، كما وجه الشكر للقراء الذين لبوا نداء أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتواجدوا سوء على الهواء في مسجد الإمام الحسين أم في المساجد الأخرى لأداء صلاة العشاء والتراويح، وإذا كان القراء قد لبوا نداء الوزير فإن الوزير سبقنا إلى تلبية نداء أهل القرآن فأكرم نقابة القراء أيما إكرام ماديًّا وأدبيًّا.