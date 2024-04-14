أحمد عمر هاشم يشكر وزير الأوقاف على تكريمه للعلماء والقراء والدعاة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم أ.د/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء الشكر لوز ير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة على تكريمه للعلماء والقراء والدعاة لما قاموا به على مدار الشهر الكريم، مؤكدًا أن الوزير قد أحدث صحوة دعوية على الساحة سواء في مجالس الحديث النبوي أم في المجالس القرآنية أم في الدعوة إلى الله (عز وجل)، موضحًا أن هذه الصحوة لم تقتصر فقط على شهر رمضان بل امتدت على مدار الشهور كلها، فنحن في أمس الحاجة إلى هذه المجالس والندوات لتصحيح المفاهيم، داعيًا لبذل المزيد من الجهد ولتمكين الوزارة والعلماء والدعاة ليأدوا رسالتهم مضاعفة عن ذي قبل.

كما أكد أن مجالس الحديث النبوي التي أنشأها د/ محمد مختار جمعة ولم يكن مسبوقًا فيها هي مجالس الخير لهذه الأمة، حيث يقول الإمام الشافعي (رحمه الله): "أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم"، وقيل: "أهل الحديث هم أهل النبي (صلى الله عليه وسلم) وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا"، ويقول الإمام إبراهيم بن أدهم: "إن الله ليرفع البلاء عن الأمة برحلة أصحاب الحديث وأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء والذين هم ذكروا في الشهادة بالتوحيد مع الله وملائكته قال تعالى: "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"، وقد تم اختيار أئمة فضلاء وعلماء أجلاء للعمل في مجال الدعوة إلى الله (تبارك وتعالى) ليسعد الفرد والمجتمع والأمة.

ووجه أ.د/ أحمد عمر هاشم كلمته لوزير الأوقاف قائلًا: لقد نجحت في رسالتك وأديتها على أكمل وجه وعلى أتم حال وهذا شيء لا يماري فيه امرؤ ومعه عقل، ولكننا طمعًا في الخير لهذا الوطن الذي هو كنانة الله في أرضه والذي يحمل أمانة الرسالة حتى للبلد الذي نزل فيه الوحي يحمل أمانة الرسالة لكل الأرض نقول لكم ضاعفوا جهودكم وأخلصوا فإن الله سبحانه وتعالى معكم قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ".