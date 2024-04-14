العمل.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ملزم.. وعقوبات على غير المتلزمين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تزامناً مع القرارات المستجدة من قبل وزارة العمل المصرية، فقد تحدث اليد “عبدالوهاب خضر” المتحدث باسم الوزارة عن كافة التفاصيل المتعلقة بقرار المجلس القومي للأجور، فمن المقرر رفع الحد الأدنى لأجور عاملي بالقطاع الخاص من 3500 جنيهاً وحتى ستة آلاف جنيهاً مصرياً.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

نسلط الضوء حول قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تزامناً مع توجيهات السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، وذلك بما يدعو لتوفير الرعاية الاجتماعية وعلى وجه التحديد للعمال، كما تقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث يأتي القرار في ضوء العديد من التحديات حول العالم على حسب ما أوضحته منظمة العمل التي تتبع الأمم المتحدة من أرقام أجور مفزعة، حيث شهدت الخمس سنوات الأخيرة زيادة بالأجور تدريجياً، وذلك للحرص على مواكبة ارتفاع الأسعار الملحوظ والمتغيرات بالساحة الاقتصادية.

إلزام جميع أصحاب العمل بالقرار

بعدما تطرقنا إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، نوضح أه قد نوه المتدث باسم الوزارة أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، جاء ملزماً لكافة أصحاب العمل، حيث تضمن قانون العمل العديد من العقوبات التي تسري على غير الملتزمين، كما دعى المتحدث أي عامل لم يحظى بتنفيذ القرار أن يقوم بتقديم شكوى موجهة لمديرية العمل التي يتبع لها، هذا وقد أفاد المتحدث بوجود عدة إجراءات لتطبيق القرار، بما ينطوي على صدور قرار من قبل وزارة التخطيط أولاً، على أن يتبعه صدور كتاباً دورياً من خلال وزارة العمل لتوزيعه على المديريات للمتابعة والتنفيذ.