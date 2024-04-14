نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكرم شركاء النجاح في الشهر الكريم من العلماء والقراء والمبتهلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة شركاء النجاح في الشهر الكريم من العلماء والقراء والمبتهلين والإعلاميين وقيادات الأوقاف وقيادات المديريات الإقليمية، حيث كرَّم كلا من:

تكريم العلماء

1 - أ.د/ أحمد عمر إبراهيم هاشم - عضو هيئة كبار العلماء

2 - أ.د/ عبد الله مبروك محمد عبدالعزيز النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية

3 - أ.د/ محمد محمود أحمد هاشم - عضو مجمع البحوث الإسلامية

4 - أ.د /محمد أبو زيد الأمير محمود - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري سابقا

5 - أ.د/ أحمد بهي الدين أحمد العساسي - رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

6 - أ.د/ عثمان أحمد عثمان أحمد - وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية

7 - الشيخ/ خالد عبد المحسن حسيني الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

8 - أ.د/ رمضان محمد محمود حسان - عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة

9 - د/ عمرو مصطفى حسنين الورداني - أمين الفتوى ومدير عام مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية

10 - د/ رمضان محمد عبد الرازق محمد - عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف

11 - أ.د.م/ هاني سيد تمام سلام - أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر

12 - د/ أحمد محمد علي محمد سليمان - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تكريم القراء

1 - القارئ الشيخ/ محمد صالح أحمد حشاد

2 - القارئ الطبيب/ أحمد أحمد أحمد نعينع

3 - القارئ الشيخ/ محمود محمد حسن الخشت

4 - القارئ الشيخ/ عبد الفتاح علي عبد الفتاح درويش الطاروطي

5 - القارئ الشيخ/ عبد الناصر سعد عبد الباسط حرك

6 - القارئ الشيخ/ طه محمد نعمان حسين

7 - القارئ الشيخ/ أحمد تميم محمود أحمد المراغي

8 - القارئ الشيخ/ محمود سالمان عبد السلام أبو زيد الحلفاوي

9 - القارئ الشيخ/ محمود عبد الباسط محمد عبد الرحمن الحسيني

10 - القارئ الشيخ/ أحمد عوض إسماعيل يوسف فيوض

11 - القارئ الشيخ/ محمود علي حسن

12 - القارئ الشيخ/ السيد عبد الكريم عبده الغيطاني

13 - القارئ الشيخ/ الخضر أحمد محمد مصطفى

14 - القارئ الشيخ/ محمد علي عبد الفتاح درويش الطاروطي

ثالثا: تكريم الإعلاميين (التليفزيون المصري)

1. الهيئة الوطنية للإعلام.

2. الأستاذة/ نائلة فاروق حلمي - رئيس قطاع التليفزيون المصري.

3. الأستاذ/ أسامة عبد العزيز السيد البهنسي - رئيس قطاع القنوات المتخصصة

4. الأستاذ/ محمد عبد الستار طلبه القاضي - مدير عام الإذاعات الخارجية

5. الأستاذة/ عبادة إبراهيم عبد المنعم أبو سنة - مخرجة البرامج الدينية

6. تكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

7. تكريم قناه الحياة.

8. تكريم قناة الناس.

9. تكريم قناة القاهرة الإخبارية.

رابعا: تكريم المبتهلين

1 - المبتهل/ عبد اللطيف العزب حسين العزب وهدان

2 - المبتهل/ محمد الحسن عشري حسين

3 - المبتهل/ محمد إبراهيم محمد إسماعيل الجزار

4 - المبتهل/ بلال مختار مندوه عبد المولى

5 - المبتهل/ عبد الرحمن حسين مصطفى أحمد الأسواني

6 - المبتهل/ محمد عبد القادر أبو سريع

7 - المبتهل/ معوض مصطفى معوض السيد الفشني

8 - المبتهل/ محمد عبد السلام حسن إبراهيم الحسيني

9 - المبتهل/ يسري أحمد صفوت محمد معتوق

خامسًا: تكريم قيادات وزارة الأوقاف

1. الدكتور/ عبد الله حسن عبد القوي - مساعد الوزير لشئون المتابعة.

2. الدكتور/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني.

3. الدكتور/ محمد عزت محمد محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

4. الدكتور/ أيمن علي عبده أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

5. الدكتور/ أسامة فخري فكري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

سادسًا: تكريم المديريات الإقليمية

1. مديرية أوقاف القاهرة.

2. مديرية أوقاف الإسكندرية.

3. مديرية أوقاف الجيزة.

4. مديرية أوقاف القليوبية.

5. مديرية أوقاف الغربية.

6. مديرية أوقاف الدقهلية.

7. مديرية أوقاف دمياط.

8. مديرية أوقاف البحيرة.

9. مديرية أوقاف المنيا.

10. مديرية أوقاف الإسماعيلية.

11. مديرية أوقاف الفيوم.

12. مديرية أوقاف كفر الشيخ.

13. مديرية أوقاف قنا.

14. مديرية أوقاف بورسعيد.

15. مديرية أوقاف أسيوط.